İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Yapım İşi)

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Yapım İşi)

Konu: Yapım İşi İhale İlanı

Başvuru sahibi: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Referans No: TRC2/20/CMDP/02

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 16/09/2021 Perşembe Günü Saat: 10: 00

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Yenişehir Mahallesi Yusuf Azizoğlu Caddesi Fiskaya Yenişehir/Diyarbakır adresinden veya www. dtso. org. tr ve www. karacadag. gov. tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www. dtso. org. tr ve www. karacadag. gov. tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 16/09/2021 tarihinde, saat 10: 00'da ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Mektebi Binası Yenişehir Mahallesi Yusuf Azizoğlu Caddesi Fiskaya Yenişehir/Diyarbakır adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.