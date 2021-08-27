İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı) - Son Dakika
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İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı)

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı)

27.08.2021 05:39

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı) Konu: Mal Alımı İhale İlanı Başvuru sahibi: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Referans No: TRC2/20/CMDP/02 Teklif teslimi için son tarih ve saati: 16/09/2021 Perşembe Günü Saat: 14: 00 İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve...

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı)

Konu: Mal Alımı İhale İlanı

Başvuru sahibi: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Referans No: TRC2/20/CMDP/02

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 16/09/2021 Perşembe Günü Saat: 14: 00

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Mektebi Binası Seyrantepe Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinden veya www. dtso. org. tr ve www. karacadag. gov. tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www. dtso. org. tr ve www. karacadag. gov. tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 16/09/2021 tarihinde, saat 14: 00'da ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Mektebi Binası Seyrantepe Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( Mal Alımı) - Son Dakika
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