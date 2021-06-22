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İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. - Son Dakika

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.

22.06.2021 17:05
İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş., System.String[]

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. ş. Konu: Mal Alımı İhale İlanı Başvuru sahibi: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. ş.

Konu: Mal Alımı İhale İlanı

Başvuru sahibi: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. Ş,

Referans No: TRC2/17/GPDU1/0001

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 12/07/2021 Pazartesi Günü Saat: 14: 00

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 287-A Haliliye/Şanlıurfa adresinden veya www. sanliurfateknokent. com. tr ve www. karacadag. gov. tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www. sanliurfateknokent. com. tr ve www. karacadag. gov. tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 12/07/2021 tarihinde, saat 14: 00'da ve Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A. Ş. Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 287-A Haliliye/Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi, Şanlıurfa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. - Son Dakika


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