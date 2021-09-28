İHALE İPTAL İLANI - EVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ
28.09.2021 04:07
EVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİİHALE İPTAL İLANIEVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİİhale kayıt numarası1-İdarenin : a) Adresi: Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç / ÇANAKKALEb) Telefon ve.
İHALE İPTAL İLANI - EVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİİHALE İPTAL İLANIEVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİİhale kayıt numarası1-İdarenin : a) Adresi: Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç/ ÇANAKKALEb) Telefon ve faks numarası: 0 286 7731032 - 0 286 7733810c) Elektronik posta adresi (varsa): -------
Kaynak: Habermetre Kaçırılan 15 yaşındaki kızın dedesinden şok iddia: Eski dünürüm onu evlendirecek