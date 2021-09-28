İHALE İPTAL İLANI - EVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ - Son Dakika
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İHALE İPTAL İLANI - EVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ

28.09.2021 04:07
İHALE İPTAL İLANI - EVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ

EVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİİHALE İPTAL İLANIEVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİİhale kayıt numarası1-İdarenin : a) Adresi: Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç / ÇANAKKALEb) Telefon ve.

İHALE İPTAL İLANI - EVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİİHALE İPTAL İLANIEVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİİhale kayıt numarası1-İdarenin : a) Adresi: Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç/ ÇANAKKALEb) Telefon ve faks numarası: 0 286 7731032 - 0 286 7733810c) Elektronik posta adresi (varsa): -------

Kaynak: Habermetre
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Köylere Hizmet Götürme Birliği, Cep Telefonu, Bayramiç, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İHALE İPTAL İLANI - EVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHALE İPTAL İLANI - EVCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ - Son Dakika
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