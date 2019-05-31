İhale öncesi rakip firma sahibini tabancayla vurdu

BURSA'nın İznik ilçesinde, Murat S. (23), belediyede yapılacak ihale öncesinde aralarında anlaşmazlık çıkan rakip firma sahibi Serdal D.'yi (40) tabancayla vurarak yaraladı.İznik Belediye Başkanlığı'nda bugün yapılacak 'Ambalajlı Katı Atık' ihalesi öncesinde aralarında anlaşmazlık çıkan şirket sahibi Murat S. ile rakip şirketin sahibi Serdal D. arasında tartışma çıktı. Belediye binası bahçesindeki tartışma büyüyünce Murat S., yanında bulunan tabancayla Serdal D.'ye iki el ateş etti. Bacağından ve belinden yaralanan Serdal D., yere yığılırken, Murat S., belediyeye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Serdal D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Murat S., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

- Bursa