İhaleleri Canlı Yayınlayacağım"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki , "Ben ihaleleri canlı yayınlarım. Belediye başkanlığım dönemimde, neredeyse 10-15 yıldır hangi ihale varsa kim girmiş, ne fiyat veriyorlar, komisyon ortamını internetten yayımladık. Görsünler, neyi saklıyorum ki insanlardan? Nihayetinde belediyedeki bütçe bu, milletin bütçesi. Herkes görsün." dedi.Özhaseki, A Haber'de katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Ankara'ya yönelik projelerine ilişkin soruya Özhaseki, "Herhangi bir şekilde inşaat temelli bir vaadim olmayacak. Yeteri kadar yapılaşma var, yeteri kadar alt-üst geçit, sosyal tesis yapılmış. Benim projelerim daha çok insana dokunan, daha çok çevreci, daha çok yeşil, daha çok sosyal amaçlı projelerden oluşuyor." yanıtını verdi.Ankara için 11 ana başlıkta projeler oluşturduklarını dile getiren Özhaseki, bunun içinde kültür-sanat, çevre, ulaşımın olduğunu söyledi. Çok önemli ulaşım projelerinin bulunduğunun altını çizen Özhaseki, "İnsanların acil ulaşacakları yerlere kesintisiz akım nasıl sağlanır? Yer altından ve üstünden gerek raylı sistemlerle, gerek lastikli araçlarla ilgili projelerimiz var." dedi.Özhaseki, kırsalda çevre ilçelerle ilgili ekonomiye katkısı olacak projelerinin bulunduğunu belirterek, bu projeleri gelecek günlerde açıklayacağını bildirdi.Ankara'da yeşil alanları artıracaklarını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:"İnşallah 10 yerde Millet Bahçesi yapacağız. Bu, Ankara'nın yeşile doyması demektir. Ankara'da ihtiyaca cevap vermedi için yer değiştiren kamu kurumları oluyor. Buralarda belediyenin tavrı önemli. Mesela Cebeci Stadı'nın yeri. Vatandaşın nefes alacağı bir yer haline getirilecek. Elbette orada TOKİ ile anlaşmalar var ama bunların hepsini yeniden gözden geçireceğiz. Nerede bir alan bulduk, yeşil yapabilmek adına her şeyi yapacağız.""Şimdi Ankara döneri dağıtacağım""Ankara'da herkes şunu bilsin ki iş başına geldiğimizde 'ben' duygusuyla değil, 'biz' olarak yöneteceğiz." diyen Özhaseki, Ankara'yı sivil toplum kuruluşlarıyla yöneteceklerini vurguladı.Alacakları kararlarda, ilgili esnaf gruplarıyla istişare yapacaklarını aktaran Özhaseki, "Kimseyle benim hesabım, didişmem, kavgam olmaz. Ben hizmete odaklanırım. Ben hiç kimseyle kolay siyasi polemiğe de girmem ancak iftira ederlerse yalan söylerlerse ki bana bu çok yapıldığı için zamanında aldığım tazminatlarla epey sucuk dağıttım. Şimdi dönüp Ankara döneri dağıtacağım iftira edenler karşısında aldığım tazminatlarla." diye konuştu.Hiç kimsenin planda yeşil alan olarak gözüken bir yere kütle konduğunu görmeyeceğinin altını çizen Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:"Hiç kimse gelip benden yoğunluk isteyemeyecek. 5 katlı ev yapılan bir yer var, bütün komşular 5 katlı yapmışlar oturuyorlar arada bir inşaat 'ben 15 katlı ev yapmak istiyorum' diyor. Asla bunu kimse göremeyecek. Yoğunluk artışı kimse benden alamayacak. Ancak şöyle olabilir, bir yerde kentsel dönüşüm var, mahallenin rahatlaması lazım, kamu yararına bir durum var o zaman işler farklılaşır. Şahıs lehine yapılmış plan tadilatını asla 5 yıl boyunca hiç kimse Ankara Büyükşehir Meclisi'nden geçirmeyecek. Bunlar benim prensiplerim.""Esenboğa'ya raylı hat bir an önce ihale edilecek"Özhaseki, 20 yıllık belediyeciliğinde hiçbir yeşil alanı talan etmediğini anlatarak, "Ben ihaleleri canlı yayınlarım. Belediye başkanlığım dönemimde, neredeyse 10-15 yıldır hangi ihale varsa kim girmiş, ne fiyat veriyorlar, komisyon ortamını internetten yayımladık. Görsünler, neyi saklıyorum ki insanlardan? Nihayetinde belediyedeki bütçe bu, milletin bütçesi. Herkes görsün." dedi.Esenboğa Havalimanı'na yapımı planlanan raylı sistemin ne zaman başlayacağı yönündeki soruya Özhaseki, "Özellikle Keçiören 'den başlayarak, havalimanına kadar uzanan, daha sonra Çubuk 'a gidecek hattın bir an önce ihale edilip yapılması lazım. İkincisi de lastik tekerlekli araçlar için iki yerde alt-üst geçit yaptırmak lazım." yanıtını verdi.