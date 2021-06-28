İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı

Salgında örnek gösterilen ülke yine kapandı! Sebebi Türkiye'yi de tedirgin edecek cinsten

Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer başkanlığındaki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak söz konusu ihale kamuoyunun tepkisini çekmişti.

AYSEVER'DEN İLK SOMUT ADIM GELDİ

İhalenin tepki toplaması sonrası, Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi.

"İSTEDİĞİ RAKAM FAHİŞ"

Dava açma nedeninin kamuoyunda zedelenen itibarını onarmak olduğunu söyleyen Aysever,belediyeye 50 bin liralık tazminat davası açtı. İhalenin iptali öncesi geçen yıl da belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.