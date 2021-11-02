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İhaleye fesat karıştıran 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İhaleye fesat karıştıran 2 kişi tutuklandı

02.11.2021 14:03
İhaleye fesat karıştıran 2 kişi tutuklandı

Sivas'ta ihalelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 2 kişi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sivas'ta ihalelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 2 kişi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Sivas'ta kamu ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 2'si adli makamlarca tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SİVAS

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sivas, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İhaleye fesat karıştıran 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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