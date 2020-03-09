İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 2 tutuklama - BALIKESİR - Son Dakika

Balıkesir'de bazı ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Suç örgütü kurmak suretiyle ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli yağma iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 7 gün önce, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Balıkesir ve Bandırma ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda suç örgütü kurmak suretiyle ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli yağma iddiasıyla 10 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve 45 mermi, pompalı av tüfeği ve 38 fişek, kelepçe, el telsizi, suçtan elde edildiği düşünülen 295 bin lira, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirilmişti.