İhaleye fesat operasyonunda 143 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İhaleye fesat operasyonunda 143 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İhaleye fesat operasyonunda 143 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 168 kişinin yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda 143 kişi gözaltına alındı.

İhaleye fesat operasyonunda 143 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 168 kişinin yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda 143 kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu kurumlarının düzenlediği ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir grubun 26 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdığını belirledi.


Liderliğini D.B.'nin yaptığı gruba yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 158'i şirket sahibi ve 10'u kamu görevlisi olmak üzere 168 kişiyi yakalamak için 34 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 143 kişi gözaltına alındı. 25 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Zanlıların, 48 ayrı ihalede devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı
Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı 'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza

Son Dakika Haberleri
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:08:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İhaleye fesat operasyonunda 143 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]