İhaleye fesat operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İhaleye fesat operasyonunda 15 kişi tutuklandı

6 saat önce

Adana polisinin 26 ilin üniversite, hastane ve okul kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen zanlılardan 15'i tutuklandı.

İhaleye fesat operasyonunda 15 kişi tutuklandı, System.String[]

Adana polisinin 26 ilin üniversite, hastane ve okul kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen zanlılardan 15'i tutuklandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bu karar doğrultusunda şafak vakti harekete geçti. Polis, Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve okul kantinlerinde ihaleye fesat karıştırarak 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisini yakalamak için çalışma başlattı. Polis bu zanlıları yakalamak için 34 ilde eş zamanlı 4 Şubat günü ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Şebeke liderliğini Derviş B. isimli şahsın yaptığı öne sürülürken, operasyonda gözaltı kararı verilen 168 zanlıdan 151'i gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca çok sayıda tapu ele geçirildi. Gözaltına alınan 151 zanlıdan aralarında kamu görevlilerinin ve 2 kadının olduğu 40 kişi ifadeleri alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.


Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 15'i tutuklanırken, 1 zanlı ev hapsi cezasıyla, 22 zanlı ise adli kontrol tedbiriyle 2 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
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