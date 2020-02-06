İhaleye fesat operasyonunda 40 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İhaleye fesat operasyonunda 40 zanlı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Adana'da 26 farklı ilin üniversite, hastane ve okul kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere 168 zanlıya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 151 zanlıdan 40'ı adliyeye sevk edildi.

İhaleye fesat operasyonunda 40 zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adana'da 26 farklı ilin üniversite, hastane ve okul kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere 168 zanlıya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 151 zanlıdan 40'ı adliyeye sevk edildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bu karar doğrultusunda şafak vakti harekete geçti. Polis, Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve okul kantinlerinde ihaleye fesat karıştırarak 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisini yakalamak için çalışma başlattı. Polis bu zanlıları yakalamak için 34 ilde eş zamanlı 4 Şubat günü ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Şebeke liderliğini Derviş B. isimli şahsın yaptığı öne sürülürken, operasyonda gözaltı kararı verilen 168 zanlıdan 151'i gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca çok sayıda tapu ele geçirildi. Gözaltına alınan 151 zanlıdan aralarında kamu görevlilerinin ve 2 kadının olduğu 40 kişi ifadeleri alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
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