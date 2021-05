İhaleye girebilmek için akılalmaz yöntem: Kendini polis olarak tanıtıp rakip fırıncılardan bilgi topladı - Son Dakika

Askeriyeye ekmek satan fırıncı M.Y. (37), ihaleye girebilecek bölgedeki olası rakipleri hakkında bilgi toplamak için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Sultanbeyli'de fırıncılık yapan M.Y., geçen çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Reyhanoğlu Caddesi'ndeki kendisine rakip olarak gördüğü fırına gitti. Cebinden çıkardığı bir kartı fırın çalışanına gösteren M.Y. kendisini polis olarak tanıttı.

FIRIN ÇALIŞANI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Hürriyet'in haberine göre fırında ne kadar ekmek çıktığını, kaç araçla dağıtım yaptıklarını, iş yeri sahibinin hangi firmalarla çalıştığını sordu. Rakip fırın hakkındaki istihbaratını tamamlayan M.Y. fırından ayrıldı, ancak fırın çalışanı durumdan şüphelendi. Fırının sahibi geldiğinde, başından geçenleri tek tek anlattı. Fırın sahibi "Bu işte bir tuhaflık var" diyerek polisi aradı.

POLİS OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisler ihbar üzerine fırına geldi. Fırın sahibi yaşananları polise anlattı. Fırına gelip istihbarat toplayan kişinin polis olmadığı böylelikle ortaya çıktı. Fırının güvenlik kameralarını inceleyen polisler, görüntülerdeki kişinin M.Y. olduğunu anladı. M.Y. aynı gün gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN SAHTE GİRİŞ KARTI ÇIKTI

M.Y.'nin üzerinden, kendisi gibi fırıncı olan ve askeri birliklere ekmek dağıtan kardeşi F.Y. adına düzenlenmiş 'Askeri Komutanlık Sürekli Giriş Kartı' çıktı. M.Y.'nin aynı gün başka bir fırına daha giderek fırın sahibi ve fırına ait araçlarla ilgili kendisini polis olarak tanıtarak bilgi aldığı anlaşıldı. Hakkında 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan işlem yapılan M.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.