İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş

Geçtiğimiz haziran ayında çekilen bir fotoğrafta bir çiftin el ele yürüdüğü görüntüsü yer aldı. Söz konusu görüntüdeki kişinin de Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık olduğu iddia edildi. Eşi hakkındaki ihanet iddiasını kabul etmeyen Kibariye ise haklı çıktı. Ancak günlerce konuşulan fotoğraftaki çiftin gerçekte kim oldukları ise Isparta Yalvaç'ta alınan mahkeme kararlarıyla ortaya çıktı. Bodrum'da çekilen fotoğraftaki kişilerin Mustafa-Zeynep Kızılgün olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ BAŞKA BİRİNİN ÇIKTI

Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan iki ayrı erişim engeli kararını isteyen kişi Mustafa Kızılgün. Fransa'da yaşadığı belirlenen Kızılgün'ün avukatı Muzaffer Demirkılınç, dilekçede, "Kullanılan görüntülerde Ali Küçükbalçık olduğu iddia edilen kişi müvekkilim Mustafa Kızılgün. Müvekkilin, havuz kenarında birlikte el ele yürüdüğü kadın da eşi Zeynep Kızılgün'dür" dedi.

Ali Küçükbalçık olduğu iddia edilen görüntü

"EVLİ ERKEKLE GEZDİĞİ İDDİASINDAN DOLAYI AĞIR HAREKETE MARUZ KALDI"

Dava dilekçesinde, haberlere konu olan fotoğrafın da Kızılgün çiftinin konakladığı otelin yanındaki başka otelin önünden çekildiği kaydedildi. Dilekçede, Kızılgün çiftinin mağdur olduğu belirtilerek "Görüntülerde kullanılan Zeynep Kızılgün, başkası ile evli bir erkekle el ele gezdiği iddiası ile ağır hakaretlere maruz kaldı" denildi. Erişim engeli talebi ile açılan iki ayrı davada Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği 50'yi aşkın linke erişim engeli getirdi.

Mustafa-Zeynep Kızılgün

"KİBARİYE VE EŞİ ÇIKIP HABERİ YALANLAMADI"

Avukat Muzaffer Demirkılınç, Hürriyet'in soruları üzerine şunları söyledi: "Haberlerin çıkması sonrası hem Kibariye Hanım'ın menajeri ile hem de Ali Küçükbalçık ile görüştüm. Çıkıp bir açıklama yapacaklarını söylediler. Çok basit bir şekilde bunu yalanlayabilirlerdi. Ancak nedense bu konunun gündemde kalmasını tercih ettiler. Yalan haberi yapan iki TV kanalına tazminat davası açıp, suç duyurusunda bulunacağız."

KİBARİYE İHANET İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Fotoğrafın ortaya çıkması sonrası Kibariye'nin, "Ben Ali'nin çapkınlık yaptığını gözlerimle görmedim. Böyle bir şey olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Ben mutluyum, çocuğum mutlu, babası var kızımın. Kofti bir durum yok!" yönündeki açıklaması ise tartışmaları daha da alevlendirmişti.

"1 GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN BOŞAMAM"

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.