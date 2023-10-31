 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim - Son Dakika

İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim

Son Güncelleme: 31.10.2023 11:53

2 sene önce evlendiği fenomen Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri ifşa eden Esin Çepni, konuk olduğu canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. İhanet görüntülerinin ardından Çepni'nin olduğu programa çiçek gönderen Hancı, af diledi. Hancı aynı zamanda Çepni ile 19 Temmuz'da boşandıklarını görüntülerin de ilerleyen günlerde alkolün etkisiyle çekildiğini söyledi.

Dün fenomen eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri ifşa eden Esin Çepni, bugün konuk olduğu canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Eşini izleyen Bilal Hancı ise sunuculara attığı mesajda evliliklerinin 19 Ekim'de bittiğini görüntülerin daha sonra çekildiğini söyledi. Fenomen, eşine çiçek göndererek özür diledi.

"RESMİ OLARAK BOŞANDIK"

İhanet görüntülerinin ardından 2. Sayfa sunucularına mesaj gönderen Bilal Hancı şu ifadeleri kullandı: "2 gündür böyle bir olayla eşim Esin ve sizleri meşgul ettiğim için çok üzgünüm. Yaklaşık 3 yıldır Esin'le birlikteliğimiz vardı bunun 1 yılı sevgili 2 yılı da evlilikle geçti. Geçen sene de bir sürece girmiştik ancak sevgi bağımız olduğunu düşünerek tekrar bir araya geldik. Barıştıktan sonra 14 aydır kesintisiz sorun yaşamadan bugünlere kadar geldik. Bir süredir boşanma sürecindeydik. 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararımızı verdi."

İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM, PİŞMANIM"

"Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir gece mekanında alkolün etkisiyle yaptım. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Gerek Esin'e gerek ailesine gerekse sizlerin karşısına böyle çirkin bir görüntüyle çıkmak istemezdim. 3 yıldır hayatıma çok dikkat ettim ve eşime en ufak bir dedikodu dahi duyurmadan bir evlilik yürüttüm. Boşanma sebebimizi hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi. Evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı bu yüzden ayrıldık. Esin de kararıma saygı duydu. Öncelikle Esin'den, ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem, arkadaşlarımdan ve Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım."

EŞİNE ÇİÇEK YOLLAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Bilal Hancı bir de eşine canlı yayında çiçek gönderdi. Hancı, çiçekteki notta da "Sevgili Esin, öncelikle sana, ailene ve sevenlerine böyle bir durum yaşattığım için çok üzgün ve pişmanım. Keşke yaşanmasaydı çok özür dilerim" dedi.

İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim

NE OLDU?

2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı ile nikah masasına oturan Esin Çepni, dün sabah Instagram hesabından eşinin kendisini aldattığı görüntüleri ifşa etti. Hancı'nın bir kadınla öpüştüğü görüntüleri yayınlayan Çepni şu ifadeleri kullandı: "Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."

İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim

"ULU ORTA İHANETİN SESSİZCE ACISINI ÇEKECEK DEĞİLİM"

"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."

İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim
İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim
İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim
Fenomen Bilal Hancı eşini aldattı! Karısı gözyaşları içinde ihanet görüntüsünü ifşa etti

Bilal Hancı, Magazin, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim - Son Dakika


Son Dakika
13:17 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık dışı ve vahşi bir eylem
12:20 Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara 48 ilde operasyon: 50 gözaltı
12:11 Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor
11:53 İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim
11:53 Kartel oluşturup fiyatları beraber belirlediler! Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza
11:47 Bakan Şimşek'ten emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran sözler
11:44 Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez sahneye çıktığında yaşananlar Drogba'yı çılgına çevirdi
11:44 29 Ekim töreninde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı
11:31 İhracat, ithalatı karşılamadı! Dış ticarette 5 milyar dolar açık verdik
11:28 ABD'nin İsrail'deki gizli askeri üssü iddiası! İran'ı hedef almak için sessiz sedasız inşa etmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 14:01:01. #1.12#
SON DAKİKA: İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement