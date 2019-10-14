Son Dakika Haberleri: İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!
Son Dakika Magazin İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!

İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!

2 saat önce

Yakışıklı oyuncunun bir reklam filminde birlikte oynadığı güzel manken Sara Sampaio ile kısa süreli bir yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini sarstı!

İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!, System.String[]

Yakışıklı oyuncunun bir reklam filminde birlikte oynadığı güzel manken Sara Sampaio ile kısa süreli bir yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini sarstı! Program sunucuları Hakan Ural ve Seda Akgül ihanet iddialarını nasıl yorumladı. İşte detaylar!


Seda Akgül, Hakan Ural, Manken, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:42 
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