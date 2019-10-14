İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!
2 saat önce
Yakışıklı oyuncunun bir reklam filminde birlikte oynadığı güzel manken Sara Sampaio ile kısa süreli bir yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini sarstı!
Yakışıklı oyuncunun bir reklam filminde birlikte oynadığı güzel manken Sara Sampaio ile kısa süreli bir yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini sarstı! Program sunucuları Hakan Ural ve Seda Akgül ihanet iddialarını nasıl yorumladı. İşte detaylar!
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:42
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