İhanet ve Direnişin 5. Yılında Adıyaman Yek Vücut

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY tarafından yapılan darbe girişiminin beşinci yıldönümü dolayısıyla Adıyamanlı vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla Cumhuriyet İlkokulu meydanında toplandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında programın yapıldığı Cumhuriyet İlkokulu bahçesine gelen Adıyamanlı vatandaşlar, meydanda kurulan platformda yapılan etkinliklere ellerinde Türk Bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Müftülük görevlileri tarafından 15 Temmuz Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak protokol konuşmalarına geçildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyamanlı vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, o gece istiklal ve istikbali uğruna şehadet mertebesine erişen 251 şehidimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu memlekettin evladı olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Tüm darbelerin amacı Türkiye'nin özgürleşmesini engellemektir. Allah korusun eğer 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı bugün Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de ve Doğu Akdeniz'de olmazdık. "dedi.

Birlik ve beraberlik ruhunun zirve yaptığı anma etkinliklerinde yekvücut olan Adıyamanlı vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla 15 Temmuz ihanet teşebbüsü girişimini yapan FETÖ/PDY üyesi vatan hainlerine lanet okudu.

15 Temmuz anma etkinliklerinde milli duygulara hitap eden bir şiirle başlayan Vali Mahmut Çuhadar, "Bu müstesna günde, bir yandan milletimizin hainlere karşı kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimine göğsünü siper ederek hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hüznünü birlikte yaşıyoruz. O zifiri karanlık gecede Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hayatının baharındaki körpe fidanlardan bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen aksakallı dedelerimize kadar bu mücadeleye katılan aziz milletimizin her bir ferdini ve vatanperver güvenlik güçlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız.

Allah'ın yardımı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın cesareti ve önderliğinde milletimizin azmiyle başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında, hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit düşen 251 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de cesaretleri ve kahramanlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum"dedi.

15 Temmuz gecesi, hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı deneyen hainlerin milletimizin şanlı direnişiyle bertaraf edildiğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz gecesi, hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ve namusumuzu ayaklar altına almak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri, yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı olarak şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. Dünyada, şehadete cesaretle yürüyen, şairin ifadesiyle "ölümü de öldüren Rabb'e secdeler olsun' diyerek hainlerin karşısına dikilen başka bir millet yoktur. Böylesine kahraman bir milletin evladı olmaktan iftihar ediyorum. 15 Temmuz, imansız paslı yüreklerin, imanlı yürekler karşısında tarumar olduğu gündür. 15 Temmuz, haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşıydı. 15 Temmuz işgal girişimi ile amaç, yüzlerce yıl gittiği her yerde adalet ve hakkaniyet götüren, büyük bir medeniyetin asaletini onurla taşıyan milletimizi ve ümmetin son kalesini tarih sahnesinden silmekti. Güzel yurdumuzun kılcal damarlarına kadar sızan bu hainlerin planları, Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki neticesiz kaldı. Aziz milletimiz tarafından püskürtülen bu darbe girişimi ümmeti içten parçalayacak son haçlı saldırısıydı. O hainlerin unuttukları şey, bu milletin Tuna Nehri'nde abdest alıp Viyana önlerinde namaz kılan ecdadın evlatları olduğu. Bu milleti Anadolu topraklarından söküp atmak isteyen, bu topraklardan tekrar Asya bozkırlarına göndermek isteyen birtakım caniler yedi düveli de toplayarak Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'da, Dumlupınar'da bu milletin evlatlarıyla göğüs göğüse mücadele etmiştir. Çok şükür aç kaldık, susuz kaldık lakin vatanımızı çakallara yem etmedik. Bu necip millet göğsündeki imanı ve inancıyla Çanakkale'den- Kut'ül Amare'ye, Kurtuluş Savaşından-15 Temmuz direnişine kadar Allah'ın izniyle her zorluğu aşmış ve bundan sonra da aşacak güç ve kudrete sahiptir. Bugün bize düşen ve yapılması gereken ise bu imanı sürekli diri tutmak ve 15 Temmuz ruhunu tahkim etmektir. Birlik ve dirayetimizin bozulmaması dileğiyle, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah bu asil millete bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Allah şehitlerimizden razı olsun. Rabbim onları Bedir, Uhud, Malazgirt ve Çanakkale şehitlerine komşu eylesin, makamını Ali etsin"dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu"nu gerçekleştiren Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular AY YILDIZLI SANCAĞI Vali Mahmut Çuhadar'a takdim etti.

Sancak takdimi sonrası Vali Mahmut Çuhadar, sporculara sertifikalarını verdi.

15 Temmuz program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet sanatçıları tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirilmesiyle devam etti.

Programda ayrıca Grup Takva tarafından birbirinden güzel ilahiler seslendirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş Konuşması programı Adıyaman'daki vatandaşlara dev ekranda canlı yayınla izletildi.

Saatler 00: 13'ü gösterdiğinde Adıyaman'daki bütün camilerde aynı anda sela okundu. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından darbenin bertaraf edilmesi dolayısıyla dualar edildi.

Demokrasi nöbeti 15 Temmuz temalı film ve belgesel gösterimiyle sona erdi.

Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet ederek, gösterdikleri ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür etti.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Siyasi Parti Başkanları, kurum amirleri, STK Başkanları, şehit aileleri ve gaziler ile Adıyamanlı vatandaşlar katıldı.