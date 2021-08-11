Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıs¸tıgˆı sevgilisi Go¨khan Go¨z ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Yeni bir açıklama yapan ve 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti.

Açıklamada geçen kişinin ünlü bir isim olduğu iddia ediliyordu. O kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu ortaya çıkmıştı.

"EVLİ OLDUĞUMU BİLMİYORDU"

Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Yelliler, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yaptı. Fatoş Yelliler, "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmiyordu" dedi.

Bütün bu gerilimin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, Fatoş Yelliler ile kısa süreli yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Gökhan Göz'ü affetti. İkili, araç içerisinde mutluluk pozu verdi.

Arabada, "Şiire Gazele" adlı şarkının çalması dikkatlerden kaçmadı.