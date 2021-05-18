İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı

Erkenci Kuş dizisiyle birlikte İtalya'da büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Can Yaman, İtalyan yapımı Sandokan dizisi için ülkeye gitti. Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, spor spikeri Diletta Deotta ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

FOTOĞRAFLA DEDİKODULARA SON NOKTAYI KOYDU

Geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile öpüşürken çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntünün gündem olmasının ardından nasıl bir tepki vereceği merak konusu olan Can Yaman'dan beklenen hamle geldi.

Can Yaman, tüm bu söylentilere, dün İtalya'dan yaptığı bir paylaşımla da noktayı koyarak "Birlikteyiz, mutluyuz" mesajını verdi. Yaman, 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisiyle pozunu paylaştı.

BİRLİKTE TATİLE GİTMİŞLERDİ

Günlerce hem İtalya basınında hem de Türk basınında haber konusu olan çift, geçtiğimiz günlerde Como Gölü'nden tatil yaparken görüntülenmişti. Gayet mutlu oldukları görülen Can ve Diletta bir ara romantik anlar yaşamışlardı.