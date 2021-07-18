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İhanetin "ses kayıtlarının" tescil belgesi gerekçeli kararda - Son Dakika

İhanetin "ses kayıtlarının" tescil belgesi gerekçeli kararda

18.07.2021 10:57
İhanetin

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü davasının gerekçeli kararında yer verilen Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, ihanet gecesi pilotlar ile onlara bombalama emrini veren kuledeki darbecilerin telsiz kayıtların montaj ve manipülasyon olmadığı vurgulandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü davasının gerekçeli kararında yer verilen Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, ihanet gecesi pilotlar ile onlara bombalama emrini veren kuledeki darbecilerin telsiz kayıtların montaj ve manipülasyon olmadığı vurgulandı.

Gerekçeli kararda yer alan ATK Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesinin raporuna göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine 15-16 Temmuz 2016'daki Akıncı Üssü kontrol kulesi ile pilotların telsiz görüşme kayıtları incelendi.

Bunun için söz konusu tarih aralığında kontrol kulesi ile darbeci pilotların telsiz görüşmelerinin yer aldığı "duman ses kayıt" sistemindeki 7 bin 678 ses dosyası tetkik edildi.

Bu ses dosyaları, 28 Ocak 2014 ile 18 Temmuz 2016 arasında duman kayıt sisteminde arşivlenen 3 milyon 850 bin 813 ses dosyaları ile kıyaslandı.

İnceleme sonucunda farklı tarihteki ses dosyalarının kriptografik özet değerlerinin (SHA-1) aynı olduğu belirlendi.

Söz konusu kayıtlarda montaj yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanan raporda, "İnceleme konusu 2018_101437_1 nolu materyal içerisinde bulunan inceleme konusu ses dosyalarının meta data ve codec bilgilerinin kendi içerisinde ve 2018_118953_1 nolu materyalden çıkan ses dosyaları ile uyumlu olduğu, inceleme konusu ses dosyalarına ait meta verilerin manipülasyona ait izler içermediği anlaşılmakla ses kayıtlarında kurgu ve manipülasyon düşündürecek bir manipülasyon varlığı saptanmamıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden havalanarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı ile TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlar ile onları kuleden yönlendiren darbeciler, mahkemede, telsiz kayıtlarının montaj olduğunu öne sürmüştü.

Gerekçeli kararda yer verilen ATK raporu ile darbe sanıklarının kayıtlara ilişkin iddialarının asılsız olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

68 kişiyi şehit ettiler

Darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırıları sonucunda aralarında polislerin de bulunduğu 68 kişi şehit edilmiş, 222 kişi de yaralanmıştı.

Darbeye direnenlerin katledilmesi talimatının da yer aldığı sanıklar Ahmet Tosun, Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu arasında geçen telsiz kayıtlarından bir kısmı şöyle:

PÖH Başkanlığına ilk saldırı görüşmeleri

Filo: "Bölge neresi hocam, PÖH mü PÖH mü (Polis Özel Harekat)?"

Aslan 1: "Tamamen, PÖH A9, helikopterli araç, hareket ederse vuracağım."

Filo: "Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, harekat komutanımız burada, vurabilirsiniz."

Aslan 1: "Okey hocam, beklemede kalın, bildireceğim."

Filo: "Anlaşıldı bekliyoruz."

Aslan 1: "Şu an A9'dan bir tane helikopter çıkardılar, Skorsky ama araçla itiyor görünüyor, pistin ortasına aldılar, eğer hareketlilik görürsek taarruz başlayacak."

Filo: "Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun, nizamiye bölgelerinde."

Aslan 1: "Şu an bir helikopter yakıt alıyor, muhtemel çalıştıracaklar onu vuralım mı?"

Filo: "Hareket görürseniz vurun, hareket görürseniz vurun."

Aslan 1: "Filo, Aslan 1, tek helikopter imha edildi."

Filo: "Anlaşıldı hocam elinize sağlık."

Aslan 1: "İkinci helikopteri de imha etmek istiyoruz şey için..."

Filo: "Anlaşıldı hocam, talimat hareket görürseniz vurun, harekat komutanımızın emri."

PÖH Başkanlığına ikinci saldırı

Filo: "Hocam, A9 bölgesinde, nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?"

Aslan 3: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor."

Filo: "Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest."

Aslan 3: "Filo, Aslan 3, nizamiyeye 1 adet atış yapıldı nizamiyeye."

Aslan 1: "Hocam tekrar edin nizamiyeye hareketlilik var mı?"

Aslan 3: "Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı."

Aslan 1: "Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünün bombalanması

Aslan 6: "İstenen vuruş noktalarını tekrar eder misiniz?"

Kule: "Yol kavşağı, cami önü."

Aslan 6: "Bana verilen koordinatta mutabık mıyız?"

Kule: "Mutabık."

Aslan 6: "Filo, Aslan 6, yol kavşağı ve camii önü tamamlandı, koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?

Kule: "Bir şey yoksa atmayın."

Aslan 6: "Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu."

Kule: "Anlaşıldı, ellerinize sağlık."

Ankara emniyet binasına saldırı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırı sırasında sanık eski pilotlar İlhami Aygül ve Mustafa Mete Kaygusuz'un telsiz görüşmeleri:

Filo: "Emniyet binasını vurun, Emniyet binasını tahrip edin."

Filo: "Anlaşıldı, çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz, mutabık mıyız?"

Filo: "Tamamen mutabıkız, emniyet binasına atış yapın."

Filo: "Emniyet binasına atış yaptınız mı?"

Aslan 4: "İki dakika sonra taarruz olacak."

Filo: "Biraz acele edelim, bir bomba daha, iki bomba..."

Aslan 4: "Anlaşılmadı."

Filo: "Bir bomba daha atıyoruz oraya."

Aslan 4: "1 numara, 5 saniye içinde atış olacak."

Filo: "Bileğinize kuvvet."

Aslan 4: "Çatışma bölgesine iki bomba atıldı, MACH üstü geçiş için koordinat alabilir miyiz?"

Filo: "Aslan 4 ikaz edeceğim, bombalar hedef üzerinde, mutabık mıyız?

Aslan 4: "Eee bombalar hedefte, şu an MACH üstü geçiş için taarruz için koordinat bekliyoruz."

Polis Özel Harekat, Darbe Girişimi, Akıncı Üssü, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İhanetin 'ses kayıtlarının' tescil belgesi gerekçeli kararda - Son Dakika


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