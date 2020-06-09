iHavran'da narkotik operasyonu - Son Dakika

Havran'da narkotik operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda çok miktarda bandrolsüz tütün ve 3.11 gram uyuşturucu madde gele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit NSM Grup Amirliği ekipleri Havran'ta yaptıkları çalışmada H.Ü'ün ikamet ve müştemilatında yapılan aramada, 4 kök toprağa ekilmiş vaziyette hint keneviri bitkisi, 3.11 gr esrar maddesi 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan tahkikata başlanıldı. Ayrıca 1 adet sigara sarılımında kullanılan 1 adet kompresör, 33 adet TAPDK makaron bandrolü, 9 kutu halinde bin 800 adet makaron, 178 paket halinde 3 bin 560 adet doldurulmuş makaron sigara, 59 kg kıyılmış bandrolsüz tütün 25 bin adet sigara filtresi 200 adet şeffaf poşet ele geçirildi. Alınan ürünler Edremit KOM Grup Amirliğine teslim edildi. H.Ü ve H.Ü isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.