İzmir'de firari cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi 637 Sokak'ta 30 Haziran'da husumet üzerine Adem Yıldırım'ı (61) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Orhan I'nın bir araçla Adatepe Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi takibe aldı. İsmail Sivri Bulvarı'nda aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, girdiği arazide yakalandı.
Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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