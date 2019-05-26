İhbar edilen şüpheli gençler incelendi
2 saat önce
Adıyaman'da, gece saatlerinde vatandaşlar tarafından şüphelenilerek ihbar edilen bir grup genç, polis ekipleri ile bekçiler tarafından incelendi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:52 Kaynak: İHA
'da, gece saatlerinde vatandaşlar tarafından şüphelenilerek ihbar edilen bir grup genç, polis ekipleri ile bekçiler tarafından incelendi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kalesi
yakınlarında gece saatlerinde gezen bir grup gençten şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi ile çevrede bulunan bekçiler şahısları durdurarak muhafaza altına aldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise şahıslar üzerinde arama yapıp kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde bir olumsuzlukla karşılaşılmayınca ihbar edilen gençler serbest bırakıldı. - ADIYAMAN
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