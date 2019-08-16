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İhbar üzerine polis harekete geçti ve...

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir binadan kötü kokular gelmesi üzerine içeriye giren vatandaşlar cesetle karşılaştı.

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Beyoğlu'nda bir binadan kötü kokular gelmesi üzerine içeriye giren vatandaşlar cesetle karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu şahsın Türkmenistan uyruklu erkek bir şahıs olduğu ve yaklaşık 2 gün önce öldüğü tespit edildi. Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir binanın önünden geçen vatandaşlar içeriden kötü kokular gelmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binaya girdiklerinde bir şahsın yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın ölüm haberini alan arkadaşları da olay yerine geldi. Üzüldükleri görülen şahıslar ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
VATANDAŞLAR KÖTÜ KOKU GELİNCE FARK ETTİ Şahsın öldüğünün belirlenmesinin ardından olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, cesedin üzerinde bir süre çalışma yaptı. Vücudunda darp ve cebir izine rastlamayan şahsın üzerinde Türkmenistan uyruklu Shakirjian Penjiyev'e (32) ait kimlik çıktı. Yaklaşık 2 gün önce öldüğü düşünülen şahsın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsi inceleme sonrası belli olacak. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
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