Son Dakika Haberleri: ihbara giden itfaiye eri evinden eşini ve iki çocuğunu kurtardı
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ihbara giden itfaiye eri evinden eşini ve iki çocuğunu kurtardı

57 dakika önce

Denizli'de Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremde "çatı çökmesi" ihbarına giden itfaiye eri, depremde zarar gören evinden eşini ve iki çocuğunu kurtardı.

Denizli'de Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremde "çatı çökmesi" ihbarına giden itfaiye eri, depremde zarar gören evinden eşini ve iki çocuğunu kurtardı.
Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremde 112 Acil Servis'e bir evin çatısının çöktüğü ihbarı yapıldı. İhbar Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozkurt şubesine bildirildi.
Bunun üzerine ekip arkadaşları ile göreve çıkan itfaiye eri Özgür Bektaş, gittikleri adresin kendi evi olduğunu görünce büyük şok yaşadı.
Eve giren Bektaş, çatısında çökme olmayan odadan eşini ve iki çocuğunu dışarı çıkardı. Bektaş, evinin diğer odalarını büyük bir üzüntü ile dolaşarak çökme olan yerleri inceledi.
Meydana gelen olayda Bektaş'ın eşyalarının da zarar gördüğü ve evde büyük hasar oluştuğu öğrenildi.
Denizli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:00 Kaynak: AA
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