Son Dakika Haberleri: İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak
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İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak

6 saat önce

Mardin'de bir olay ihbarına giden polis ekiplerini taşıyan zıhlı aracın geçişinde teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) uzaktan kumanda ile patlatıldı.

İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak, System.String[]

Mardin'de bir olay ihbarına giden polis ekiplerini taşıyan zıhlı aracın geçişinde teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) uzaktan kumanda ile patlatıldı. EYP'li saldırıda zırhlı araç içerisinde bulunan 2 polis memuru hafif yaralanırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Mardin- Nusaybin karayolu İpekyolu'nda meydana geldi. Bir olay ihbarı üzerine harekete geçen zırhlı polis ekibi İpekyolu'nda seyir halindeyken, teröristler tarafından yol kenarına döşenen EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memurları kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, bölgeye sevk edilen takviye birlikler kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı. - MARDİN

Mardin, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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