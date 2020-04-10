İhbara giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı - Son Dakika

İhbara giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de vatandaşların kavga ihbarına giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı.

Türk Polis Teşkilatının 175.kuruluş yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Emlak konut sakinleri Türk polisinin yıl dönümünü alkışlarla kutladı. Emlak Konut sakinleri 155 polis imdat ihbar hattını arayarak sitelerinde kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede polis ekiplerinin Emlak konuta girmesiyle birlikte balkona çıkan konut sakinleri polis ekiplerini alkış yağmuruna tuttu. Biranda ne olduğunu anlamayan polis ekipleri burada vatandaşların alkışlarla günlerini kutlamasından dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Bir süre Emlak Konut'ta bekleyen polis ekipleri daha sonra ise polis araçları ile anons yaparak vatandaşlara teşekkür ederek ayrıldı.