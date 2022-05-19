İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ - Son Dakika
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İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ

19.05.2022 22:35

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde motosikletle bulunan iki kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu mermilerden biri bu sırada kavga ihbarına giden polis otosuna isabet etti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde motosikletle bulunan iki kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu mermilerden biri bu sırada kavga ihbarına giden polis otosuna isabet etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Olay, saat 18.45 sıralarında Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine polis ekibi söz konusu adrese gitmek üzere hareket etti. Çay Mahallesine gelen polis ekibi adresi ararken bu sırada bir mermi araca isabet etti. Üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklettekiler tarafından rastgele açılan ateş sonucu merminin araca isabet ettiği belirlendi. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan motosikletteki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ
İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ
İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ
İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ
İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ
İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ
İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ
İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ
İHBARA GİDEN POLİS OTOSUNA MERMİ İSABET ETTİ

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Kaynak: DHA

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