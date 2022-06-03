İhbara giden polisi boynundan bıçakladı - Son Dakika
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İhbara giden polisi boynundan bıçakladı

03.06.2022 23:44
İhbara giden polisi boynundan bıçakladı

Erzurum'da psikolojik rahatsızlığı olan şahıs polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Erzurum'da psikolojik rahatsızlığı olan şahıs polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Saldırıda bir polis bıçakla boynundan yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı Hasani Basri Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan Yakup D.'nin rahatsızlanması üzerine çevredekiler tarafından 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Yakup D. olay yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca, sağlık çalışanları polis ekiplerinden destek istedi.

Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin müdahalesi sırasında Yakup D. cebinden çıkardığı bıçakla, polis memuru V.Y.'yi boynundan bıçakladı. Yaralı polis memuru ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için arama çalışması başlattı. Olay yeri ve çevresinde büyük güvenlik önlemi alan ekipler, metruk binaları da didik didik aradı. Kaçan zanlıyı polis ekipleri olay yerinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Mahallebaşı semtindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlının 11 suç kaydının da olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İhbara giden polisi boynundan bıçakladı - Son Dakika

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