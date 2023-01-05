Aile içi kavgayı ayırmak isteyen polis memuru, ayağı kayıp yere düşünce bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasında

Sabah saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2579 Sokak üzerinde meydana gelen olayda hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri, aynı sokak üzerinde aile içi kavga yaşandığını gördü. Kavgayı ayırmak için duran polis memurları, araçtan iner inmez C.M.'nin saldırısına maruz kaldı. Polis ekipleri ile şahıs arasında bir süre arbede yaşandı.

YERE DÜŞEN POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI

Bir polis memuru, şahsı biber gazı ile etkisiz hale getirmeye çalışırken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada şahıs elinde bulunan bıçak ile yere düşen polis memurunu bacağından bıçakladı. Diğer polis ise şahsı silahını çekerek saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Tüm yaşananlara rağmen polisler bıçaklı saldırgana karşı silahlarını ateşlemeden müdahale etmeye çalıştı.

SİLAH ÇEKEREK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırgan, akrabalarının da araya girmesi ile etkisiz hale getirildi. Bıçağa polis ekipleri tarafından el konuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan şahıs, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı polis memuru Osman Aldemir ise Kepez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer taraftan, saldırgan şahsın polisi bıçakladığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ihbar üzerine olay yerine gelen şahsın, bir anda önce elinde bulunan bir cisimle polis arabasına saldırararak, "Yine mi geldiniz? Gelmeyin" dediği görüldü. Ardından, polis ekiplerinin şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada, şahsın yere düşen polis memurunu bacağından bıçakladığı anlar kayda geçti.