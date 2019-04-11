İhbara Giden Polislere Sürpriz Kutlama

Samsun'un Havza ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekibine Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekibine Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.



Havza Anaokulu öğretmenleri tarafından okulda bir öğrenci velisinin taşkınlık yaptığı ve okul müdürüne şiddet uyguladığı, bu kişinin kendisini müdür odasına kilitlendiği ihbarı üzerine okula gelen resmi ve sivil polis ekipleri, okul müdürünün odasına girdiklerinde pasta ve konfetiler ile karşılandı.



Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan madalyaları kendilerine verilen polis memurlardan Nazım Alver, meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir sürpriz ile karşılaştığını belirterek, "Bizim için unutulmaz bir anı oldu. Gerçekten çok inandırıcı bir organizasyon yapılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca öğrencilerimizin hazırlamış olduğu madalyalar bizim için birer gurur kaynağı." dedi.



Alver, daha sonra öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdi.



Okul Müdürü Hasan Geyik da Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlayarak, "Polislerimize sürpriz bir kutlama yapmak istedik. Bizler için canlarını ortaya koyarak vazifelerini yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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