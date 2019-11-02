İhbarı zorunlu 50 hastalıktan 26'sı hayvanlardan bulaşıyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Sağlık Bakanlığının ihbarını zorunlu tuttuğu 50 hastalıktan 26'sının hayvanlardan bulaştığını belirterek, "Biyoterörizm amacıyla kullanılan hastalık etkenlerinin yüzde 70'ten fazlası hayvansal kökenli. Veteriner hekimlerin bu hastalıklarla mücadelede rollerinin iyi anlaşılması gerekli." ifadesini kullandı.

Eroğlu, "3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü", nedeniyle yayımladığı mesajda, küresel düzeyde her yıl 2,7 milyon insanın hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardan öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi.

İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'inin hayvansal kökenli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Sağlık Bakanlığı'nın ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26'sı hayvanlardan bulaşıyor. Biyoterörizm amacıyla kullanılan hastalık etkenlerinin yüzde 70'ten fazlası hayvansal kökenli. Veteriner hekimlerin bu hastalıklarla mücadelede rollerinin iyi anlaşılması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, Türkiye'de en çok rastlanan hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların özellikle süt sığırlarında görülen brusella (Malta humması), şarbon, tüberküloz ve kuduz olduğuna dikkati çekti.

"Beşeri ile veteriner tıp arasında bariyer yok"

"Tek Tıp, Tek Sağlık" anlayışı çerçevesinde tıp alanındaki meslek gruplarının iş birliği yaptıklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Beşeri tıp ile veteriner tıp arasında bariyer yoktur. Her iki alanda görev yapmakta olan tüm sağlık çalışanlarının birikim ve becerilerini ortak bir potada eritebilecekleri altyapı oluşturulmalı, daha etkin mevzuat düzenlemeleri yapılmalı."