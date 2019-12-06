İHBİR'den 179 milyon dolar ihracat

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2019 Kasım ayı ihracat raporunu açıkladı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör İhracatı 2019 Kasım ayında, Türkiye genelinde 621 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, İHBİR, 2019 Kasım ayında yaklaşık 179 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yine birinci sırada yerini aldı.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 1 yıldır hayata geçirdikleri nitelikli alım heyeti programı, birliğin gelecek dönem hedefleri ve ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İhracat rakamlarından oldukça memnun olduğunu belirten Okutur, daha birçok çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Latin Amerika ülkelerinden gelen firmaları 1 yıldır Türkiye'de ağırladıklarını ve olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Kasım ayında hedef rota olan Latin Amerika haricinde Güney Afrika ülkelerinden ve Mozambik'ten de gelen firmaların ve heyet organizasyonlarının devamının geleceğini de belirtti.

"İHRACAT STRATEJİMİZ ZİRVEDE KALMAMIZI SAĞLIYOR"

Nitelikli alım heyeti programıyla çok iyi iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Haluk Okutur, "İhracat stratejimizi değiştirdik. Milli katılım fuarlarında yine yer alıyoruz. Bu yıl yaptığımız değişiklikle beraber, ithalatçı firmaları ülkemize davet ediyoruz. Her ay 2 farklı heyet getiriyoruz. Bugüne kadar Latin Amerika ülkelerini Türkiye'ye davet ettik. Hedef rota, Latin Amerika dedik. İstekler doğrultusunda Kasım ayında Güney Afrika ülkelerinden ve Mozambik'ten de heyetler getirdik. Firmalar, çok iyi iş birlikleri geliştirdi. Her alım heyeti geldiğinde yüzlerce firmamızla çok fazla ticari görüşme yapılıyor ve kontratlar imzalanıyor. Üye firmalarımız, kendi sahalarında ürünlerini anlatıp sergileyerek, gerektiğinde üretim tesislerini ziyaret ettiriyorlar" diye konuştu.

Türk ürünlerinin yüksek kalitede olduğunu da özellikle vurgulayan Okutur, "Ürünlerimiz dünya standartlarının üzerinde, üretim tesislerimiz de öyle. Üretici firmalarımız da bu konuda hassasiyet gösteriyorlar. Alım heyetlerini ülkemize getirdiğimizde tüm firmalar organizasyonlardan memnun kalıyor, böyle olunca bizler de ülkemiz için İHBİR olarak çok iyi sonuçlar ortaya çıkarıyoruz" dedi.