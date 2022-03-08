İHBİR Başkanı Okutur: Kadınların emeğini katma değere dönüştüreceğiz - Son Dakika

Kadın girişimcileri ihracat yapmaya teşvik etmek ve kadın emeğini katma değere dönüştürmek hedefiyle hayata geçirilen 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu'nun ülke ekonomisine katkı sunduğunu ifade eden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "5 kadın girişimcimizle başladığımız bu önemli yolculukta sayımız 60'a ulaştı ve kadınlara yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi ihracat konusunda eğitimler takip etti. İHBİR Yönetim Kurulu olarak, kadınlarımızın emeklerini katma değere dönüştürmek, önceliklerimizden birisi olmaya devam edecektir" dedi.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur kadınların gıda sektöründe daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ülkemizin verimli topraklarında yetişen yerli ve milli ürünlerimizden elde edilen çok kıymetli ürünlerin üretim sürecinden ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı zamanda ekonomik bir değer haline dönüştürmek üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon sahibi kadın girişimcilerimizin ülke ihracatına katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına İHBİR olarak projemiz kapsamında çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde tüm kadınlarımızı ihracat yapmaya teşvik ediyoruz. Girişimci kadınlarımızın yaptıkları işler, inovatif ürünler ülkemiz için çok kıymetli. Önemli olan bu özel ürünlerin, katma değerli hale gelmesini sağlayarak ürünlerinin ön plana çıkarmasını sağlamaktır."

HEDEFİMİZ İHRACATÇI KADIN SAYISINI ARTIRMAK

Bilgi ve tecrübe alışverişi şeklinde organize edilen proje kapsamında nelerin hedeflendiği konusunda açıklamalarda bulunan Okutur, "Girişimci kadınlar zamanla söyleşiler ve eğitimlerle birlikte ihracat gerçekleştirmeye ve bu konuda uzmanlaşmaya başlayacaklar. İhracata İlham Veren Kadınlar projemizde amacımız, ihracatta kadın sayısını artırmak ve ülke ekonomisine değer kazandırmak. Bu süre içerisinde sektörümüzdeki kadın girişimci sayımızın oldukça az olduğunu gördük. İHBİR olarak bir çalışma gerçekleştirdik. Kadın girişimcilerin ihracata dahil olmalarını kolaylaştıracak bir platform kurduk. Bu platforma daha önce ihracat dünyasında başarılar elde etmiş kadın girişimcilerimizi de davet ettik. Gerçekleştirdiğimiz söyleşiler büyük ilgi gördü. Bundan sonra ihracat dünyasında kadın girişimci sayımız artacak ve dolayısıyla Türkiye'de kadın ihracatçı sayısı artarken ülke ihracatına da katkı sağlanacak" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA KADINLARIMIZIN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ

Tarımda Kadın Eli'ne dikkat çeken İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, kadınların ihracata katkıları ve sürdürülebilir kalkınmadaki rolleriyle ilgili şunları söyledi:

"Dünya genelinde ve ülkemizde kadınların daha eşitlikçi olanaklara sahip olabilmeleri için bizzat kadınlar tarafından başlatılacak girişimler ve liderlikler önem arz etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 (SKH) kalkınmanın ekonomik boyutu ile çevresel ve sosyal boyutlarına da odaklanmaktadır. Nitekim sürdürülebilir kalkınma hedefleri "hiç kimseyi arkada bırakmamak" sloganıyla yola çıkmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili ilerleme, her yerde tüm kadınlar için ilerleme anlamına geliyor." Sevgi ve duyarlılığı temsil eden, toplumun temel taşı olan kadınlarımız, elinin değdiği her şeyi güzelleştiriyor. Hedefimiz; daha fazla kadın ihracatçıyı dahil etmek ve bu anlamda sürdürülebilir projelere imza atmaktır.'