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İHBİR Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

İHBİR Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

09.07.2021 10:54
İHBİR Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri (İHBİR) İhracatçıları Birliği'nin 2019-2020 yılları Olağan Mali Genel Kurul Toplantıları yapıldı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri (İHBİR) İhracatçıları Birliği'nin 2019-2020 yılları Olağan Mali Genel Kurul Toplantıları yapıldı.

Genel kurulda, İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve yönetiminin faaliyetleri ibra edildi. Başkan Okutur,  2019 yılından bugüne kadar pandemi döneminde yapılanları ve ilerleyen dönemde planlanan faaliyetleri anlattı. İHBİR 2019- 2020 Olağan Mali Genel Kurulu, üye ihracatçı firmaların, bakanlık ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

PANDEMİYE RAĞMEN İHRACATIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur yaptığı konuşmada, "2019 yılından itibaren pandemiye rağmen; 9 milli katılım organizasyonu, 13 İnfo Stand Organizasyonu, Türkiye Standı Katılımı, toplam 25 adet Alım Heyeti, 1 çalıştay,  6 eğitim söyleşi, 3 yeni proje, 5 farklı etkinlik gerçekleştirdik. Pandemi etkilerinin ülkemizde görülmeye başlandığı 2020 yılı mart ayından günümüze kadar ise 2 milli katılım organizasyonu, 3 info stand katılımı, 14 alım heyeti, 6 eğitim söyleşi, 3 proje ve 4 yeni etkinlik gerçekleştirdik. 2019 yılında bin 971 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, 2020 yılında pandeminin dünya ticaretini durma noktasına getirmesine ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracatında artış gösteren nadir birliklerden biri olduk ve bin 982 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik" dedi.

"SEKTÖR SORUNLARINI RESMİ MAKAMLARA İLETTİK"

Son 2 senede İHBİR üyelerinin sektör sorunlarını iletmeleri amacıyla sıklıkla duyuruya çıkılarak, üyelerin sektörde karşılaştığı sorunlardan bahseden Başkan Okutur, "BREXIT sonrası Birleşik Krallık'a ihracat, Suudi Arabistan, İran, Irak, Orta Asya Ülkeleri'ne ihracatta yaşanan problemler, hızla artan taşımacılık maliyetleri ve konteyner tedarikinde yaşanan sorunlar, Eximbank kredileri, Mavi hat uygulamasında yaşanan sorunlar, çeşitli ürünlerdeki gümrük vergileri ve ithalat yasakları, pandemi döneminde çeşitli ülkelerin gümrüklerinde ihracatçılarımızın yaşadıkları zorluklar, yine pandemi döneminde pek çok ülkede uygulanan dışarı çıkma yasakları ve bu nedenle ödeme alınamaması gibi problemleri Resmi Makamlara ilettik. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen sektörle ilgili tüm online ve fiziki toplantılara Yönetim Kurulu ve Birlik personeli düzeyinde iştirak edildi" dedi.

"ÜLKE İHRACATINA KATKI SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Üyelerimizi ithalatçı firmalar ile buluşturmak üzere 2019'dan beri devam eden alım heyeti organizasyonlarını arttırarak devam ettireceğiz diyen Başkan Okutur İHBİR'in gelecekte yapacağı faaliyetler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bütçemiz yine her ay gerçekleştirilecek olan alım heyeti, ticaret heyeti, milli katılım organizasyonları ve üyelerimiz için üretilen yeni projelerin finansmanında kullanılacaktır. Birliğimiz, gıda alanında en fazla fuar düzenleyen Birlik olma özelliğini sürdürmektedir. Düzenlediğimiz milli katılım organizasyonlarında firmaların yüksek verim alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Başvurusunu yaptığımız İHBİR İhracat Atılımı Ur-Ge programımız ile birlikte hedef bölgelerimize yönelik olarak alım ve ticaret heyetleri düzenleyeceğiz.  İHBİR olarak Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Bakan düzeyinde toplantılar gerçekleştirecek, ilettiğimiz firma sorunlarının Bakanlık nezdinde takibini bizzat Yönetim Kurulu'nca sürdüreceğiz ve ihracatçılarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Yenilikçi ekibimiz ile birlikte, İhracata İlham veren Kadınlar Platformu ve İ-HABER dergi projelerimiz gibi ilkleri gerçekleştirmeye devam edecek, ülke ihracatına katkı sunmayı sürdüreceğiz."


İHBİR Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
İHBİR Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
İHBİR Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

İstanbul, Pandemi, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İHBİR Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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