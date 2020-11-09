İHBİR: Pandemiye rağmen 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz - Son Dakika

İHBİR: Pandemiye rağmen 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz

09.11.2020 10:06
İHBİR: Pandemiye rağmen 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz, System.String[]

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2020 Ekim ayı ihracat raporunu açıkladı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2020 Ekim ayı ihracat raporunu açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü, 2020'nin Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında artışla 5.9 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Sektör, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörleri arasında yerini aldı" dedi.

İHBİR'in özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde ve olumsuz etkilerinden sıyrılarak çalışmalarını hızla sürdürdüğüne ve şu an 188 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Okutur, "Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi ve büyümesi için koronavirüse rağmen, istikrarlı bir şekilde çalışan tüm ihracatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum. 13,7 milyar dolar olarak belirlediğimiz 2023 yılı hedefimizi, özellikle pandemi döneminde oluşan ekonomik engellere rağmen değerli ihracatçı dostlarımızın azimli ve başarılı çalışmaları neticesinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"EN FAZLA ŞEKER VE ŞEKERLİ MAMULLER İHRAÇ EDİLDİ"

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Haluk Okutur, şöyle devam etti:

"İHBİR, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.37 oranında artış ile yaklaşık 188 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılının Ocak- Ekim döneminde 188 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. 2020 Ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke; Birleşik Devletler, Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya oldu. Listenin birinci sırasında yer alan Birleşik Devletlere ihracatımız yüzde 18,08 değer bazında artış gösterdi. Birleşik Devletleri yüzde 8,32 değer bazında artışla Irak takip etti. Almanya'ya yapılan ihracatımız yüzde 2,68 değer bazında artış gösterirken Birleşik Krallık yüzde 17,37 Rusya'ya ihracatımız ise yüzde 37,37 değer bazında artış gösterdi. Geçen senenin aynı ayına göre ürün gruplarında değer bazında gerçekleşen artış oranları ise; şeker ve şekerli mamuller yüzde 22,23 artarak 45.706 milyon dolar, diğer gıda müstahzarları yüzde 11,89 artarak 43.429 milyon dolar, pastacılık ürünleri 0,96 artarak 40.804 milyon dolar ile en fazla ihraç edilen ürün grupları oldular."

"KADIN GİRİŞİMCİLER PROGRAMI 12 KASIM'DA"

İHBİR Başkanı Haluk Okutur, 12 Kasım'da ikincisi gerçekleşecek olan 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu' hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:

"Kadınlarımızın ihracat ailesine katılmalarını ve dünyada söz sahibi olmalarını istiyoruz. İHBİR olarak girişimci kadınlarımıza her konuda destek olup ihracat yapmaları için yollarını açacağız. 12 Kasım Perşembe günü saat 17.00'de zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan söyleşide bir girişimin büyüyerek nasıl ihracat yapar hale gelebileceği, markalaşma, girişimcilerin uzmanlaşacakları alanları belirlerken nasıl karar aldıkları gibi konular çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde başarı hikayeleriyle birleştirilerek paylaşılacak. İHBİR olarak bu proje kapsamında tüm kadınlarımızı üretmeye ve ihracat yapmaya teşvik ediyoruz."


İHBİR: Pandemiye rağmen 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz

İstanbul, İhracat, Ocak, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İHBİR: Pandemiye rağmen 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz - Son Dakika


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