İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye gıda krizi ile karşılaşmayacak - Son Dakika

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye gıda krizi ile karşılaşmayacak

08.12.2020 10:11
İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye gıda krizi ile karşılaşmayacak, System.String[]

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2020 kasım ayı ihracat raporuna göre 164 ülkeye ihracat yaptığını duyurdu.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2020 kasım ayı ihracat raporuna göre 164 ülkeye ihracat yaptığını duyurdu. Türkiye'nin herhangi bir gıda kriziyle karşılaşmayacağını belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Olağanüstü gayret gösteren çiftçilerimiz ve ürünlerimizi işleyip sofralara taşıyan sanayici ihracatçılarımız var. Ülkemiz gıda üretimi ve tedarikinde ortaya koyduğu başarılar sayesinde gıda konusunda bir problemle karşılaşmadı, karşılaşmayacak" dedi.

İHBİR kasım ayında 168.64 milyon dolarlık ihracat yapıldığını duyurarak ocak-kasım döneminde 188 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. Geçen senenin aynı ayına göre ABD'ye olan ihracatını yüzde 9,57, Almanya'ya yüzde 29,71, Birleşik Krallığa yüzde 16,57 ve İsrail'e olan ihracatı ise yüzde 19,13 oranında değer bazında artış gösterdiğini duyurdu.

"HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLMALIYIZ"

Pandemi sürecinde özelikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında dünya genelinde büyük dalgalanmaların yaşandığı koronavirüs ile mücadelenin uzunca bir süre devam edeceğini ve bu durumun küresel anlamda değişikliklere neden olacağını ifade eden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Tüm dünya bu zorlu süreçte tarımın ve sürdürülebilirliğin önemini daha iyi anladı. Gıda üretebilen ve üretimiyle kendine yetebilen bir ülke olmamız, büyük bir avantaj. Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alan Hububat sektörü, yükselen grafiğini sürdürmeye devam etti. Birçok ülke gıda krizi yaşarken, rafları boşalırken ülkemizde böyle bir durum yaşanmadı. Hatta 'ikinci dalga' ve başka virüslerin ortaya çıkma riskine karşı da gerekli önlemler alınmış durumda. Bir yandan pandemiyle alakalı önlemlerimizi alırken diğer yandan da hedeflerimizi yerine getirmenin gayreti içinde olmalı ve yeni yıla girmemize az bir zaman kala üretmeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

"ŞEKERLİ MAMULLER VE PASTACILIK ÜRÜNLERİNİN İHRACATI ARTTI"

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Haluk Okutur, kasım ayında 164 ülkeye toplamda 168.64 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyleyerek, ocak-kasım döneminde 188 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. Başkan Okutur, en fazla ihracatın yapıldığı ülkeleri ve ürün gruplarını açıklayarak şunları ekledi:

"2020 kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke; Birleşik Devletler, Irak, Almanya, İsrail ve Birleşik Krallık oldu. Şeker ve şekerli mamul ihracatımız Kasım ayında yüzde 6,07; pastacılık ürünleri ihracatımız ise yüzde 4,39 oranında değer bazında arttı."

"TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLAR"

İhracatta kaydedilen olumlu gelişmelerin ülkemizin her koşulda ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Haluk Okutur, 2023 hedeflerine ilerleme yolunda Birlik olarak yapılan yenilikleri kısaca şöyle aktardı:

"Üye firmalarımızın ihracatlarını artırmaları yolunda büyük çaba gösteriyoruz. Pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden biri de aylık e-bülten hazırlamak oldu. Yine e-bültenlerimize bağlı olarak 'İhracat Dünyasının Rehberi' isimli bir dergi hazırlıyoruz. Dijital ve basılı yayınlarımız teknik ve bilimsel veriler içeren, saygın, güvenilir akademik yayınlardan yararlanılarak yalın ve okunabilir bir dille hazırlanıyor. İkinci sayımız çıktı. Üçüncü sayımızda çok yakında okuyucularıyla buluşacak. Birlik olarak hedefimiz, dünyanın farklı ülkelerindeki iş modellerini ve ticari anlayışlarını ortaya çıkarmak. Hem e-bültenimizde hem de dergimizde ihracatçı üyelerimizi ilgilendiren çok faydalı bilgiler var. e-bülten ve dergimiz sayesinde üyelerimiz tüketici alışkanlıkları ve hangi ürünlere yoğunlaşmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaklar. Aynı zamanda e-bülten ve dergimizde güncel konularla ilgili röportajlara da yer veriyoruz."


İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye gıda krizi ile karşılaşmayacak

Yönetim Kurulu, Türkiye, İhracat, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye gıda krizi ile karşılaşmayacak - Son Dakika Ekonomi


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