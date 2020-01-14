İHD Ege Bölge Sorumlusu Akel, Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarını düzensiz göçmenlere açmasını... - Son Dakika

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Akel, Avrupa Birliği ülkelerinin düzensiz göçmenlere kapılarını açmasını istedi.

Konak ilçesindeki dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Akel, düzensiz göçmenlerin daha iyi bir yaşam için farklı ülkelere gitmek isterken hayatlarını kaybettiklerini dile getirdi.



Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamlarına da değinen Akel, 2019 yılı içerisinde Ege Denizi'nde 71 kişinin hayatını kaybettiğini, son 20 yıldır Avrupa topraklarına giriş yaparken ölenlerin sayısının ise 34 bini aştığı kaydetti.



Suriye iç savaşının başlamasının üzerinden 9 yıl geçtiğini, bu sürede dünyada başka ülkelerde de çatışmalarla beraber açlık ve yoksulluğun her geçen gün arttığını dile getiren Akel, dünyanın en varlıklı ülkelerinin sınırlarını mültecilerin yasal girişine kapatıp, onları göçmen kaçakçılarına muhtaç ettiğini ileri sürdü.



Dünya genelinde her 113 kişiden birinin yurtlarını terk ederek güvenli bir bölgeye geçiş yapabilmek için yollara düştüğünü aktaran Akel, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Geri Kabul Anlaşması ile Ege Denizi'ndeki düzensiz geçişlerin azaldığını vurguladı.

Akel şunları kaydetti:

"Mart 2016'dan beri azalan geçişler 2019'da yeniden arttı. Son olarak İzmir Çeşme açıklarında batan teknede 8'i çocuk 11 mülteci yaşamını yitirdi. Böylece, 2020'nin ilk 10 gününde Muğla ve İzmir açıklarında batan 3 ayrı mülteci teknesinde 24 mülteci yaşamını yitirirken 6 mülteci ise denizde kayıp. 11 Ocak'ta da Yunanistan ile İtalya arasında batan mülteci teknesinde 12 mülteci hayatını kaybetti. Endişemiz ölümlerin devam etmesidir. Akdeniz'de daha çok mülteci ölümü yaşanmadan, Avrupa Birliği mültecilere sınırlarını açmalıdır."