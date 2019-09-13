Son Dakika Haberleri: İHD raporu: Son 10 yılda zırhlı araç çarpmalarında 16'sı çocuk 36 kişi öldü
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İHD raporu: Son 10 yılda zırhlı araç çarpmalarında 16'sı çocuk 36 kişi öldü

57 dakika önce

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD), Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zırhlı araç çarpmalarına ilişkin hazırladığı rapora göre, son 10 yılda 16'sı çocuk 36 kişi can verdi

İHD raporu: Son 10 yılda zırhlı araç çarpmalarında 16'sı çocuk 36 kişi öldü, System.String[]

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD), Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zırhlı araç çarpmalarına ilişkin hazırladığı rapora göre son 10 yılda 16'sı çocuk 36 kişi can verdi.


İHD Diyarbakır Şubesi tarafından kamuoyu ile paylaşılan, "Zırhlı araç çarpmaları sonucu meydana gelen yaşam hakkı ihlalleri" başlıklı araştırma raporu, 2008 ile 2018 yılları arasını kapsıyor.

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İnsan Hakları Derneği, Güneydoğu Anadolu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:45 
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