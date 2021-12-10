İHH, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden Suriye'ye yardım tırı gönderdi - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Kış Kapıda, Yalnız Bırakma" kampanyası kapsamında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 200 tır yardım malzemesi gönderdi.

Ülkede 81 ilde eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında İstanbul'daki 17 yardım tırı, Ümraniye'de Hekimbaşı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, dünyanın farklı coğrafyalarında bambaşka hayatlar yaşandığını anlatarak, "Bazı ülkeler zulmü maalesef görmezden geliyor, zulme devam ediyor. Hatta onu alkışlayan bir sürü ülke var. Fakat bizler Türk milleti olarak tarihin sırtımıza yüklediği bu sorumluluk gereği asla böyle bir tavır içerisinde hiçbir zaman olmadık." dedi.

Türkiye'nin en çok insani yardım yapan ülkelerin başında geldiğini söyleyen Yıldırım, "Bu işin ucundan nasıl tutabiliriz diye Ümraniye Belediyesi olarak düşündük. Üç senedir insani yardım kuruluşu İHH ile çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bu sene de az da olsa 5 tır ile Ümraniye Belediyesi olarak biz de bir katkı yapalım dedik. Zannedersem 1500 tırlık bir hedef var. Bunun 200'ü daha evvel gönderildi, 200'ü şimdi diğer vilayetlerimizle beraber gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle toplandıklarını belirten İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kesmen de 2021 yılında hala ülkesini, evlerini terk etmek zorunda kalan göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden insanların olduğunu belirtti.

Bir tarafta zenginliklere sahip ülkelerin olduğunu, diğer tarafta ise temel gıdaya dahi ulaşamayan ülke ve insanların bulunduğunu söyleyen Kesmen, "Her geçen gün milyonlarca insan yaşam, barınma, meslek, sağlık, eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum kalıyor. Günümüzde uluslararası toplumun suskunluğundan cesaret alanlar, işgal, tehcir ve zulüm politikalarına pervasızca devam ediyorlar. Komşumuz Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaşta 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybederken 12 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Ülkede kalanların 11 milyondan fazlası ise insani yardıma muhtaç durumda." ifadelerini kullandı.

Suriye'de her 10 kişiden 6'sının şiddetli yoksulluk içinde yaşadığını belirten Kesmen, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bugüne kadar milletimizin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene 'Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık' diyerek yola çıkmıştık. Bu sene 'Kış Kapıda, Yalnız Bırakma' diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Bu özel günde 81 ilden insani yardım tırı mazlumlar için yola çıkıyor." diye konuştu.

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın da "Kasım'da başlattığımız kampanyayla birlikte 200'e yakın tır yola çıktı. İnşallah bugün de 200'e yakın tırımız 81 vilayetten yola çıkacak." dedi.