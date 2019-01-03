İhh: 10 Ülkeye, 4 Dilde 51 Bin Kur'an-ı Kerim Dağıtımı Gerçekleştirildi

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın da içerisinde bulunduğu 10 ayrı ülke ve bölgede 4 ayrı dilde 51 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın da içerisinde bulunduğu 10 ayrı ülke ve bölgede 4 ayrı dilde 51 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu.



Kur'an-ı Kerim'in imkansızlıklar yüzünden çok az bulunduğu Afrika ülkelerinde, her şeye rağmen Kur'an eğitimine büyük önem verildiğinin vurgulandığı açıklamada, Kur'an Kursları'nda bulunan kitapların da yıpranmış olmasının eğitim sorununu daha da büyüttüğünün altı çizildi.



İHH'dan yapılan açıklamada, Afrika'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında benzeri nedenlerle Kur'an-ı Kerim'e mushaf olarak ulaşamayan çocuklar ve yetişkin Müslümanların, özellikle Afrika ülkelerinde ayetleri Luh adı verilen tahtalara yazıp Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalıştıkları belirtildi.



İHH, 2018 yılında aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın da bulunduğu çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 10 ayrı ülke ve bölgede toplamda 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi. Yıl içerisinde Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Nijer, Sudan, Sierra Leone, Pakistan, Macaristan ve Kırım'da orijinal metnin dışında 4 ayrı dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.



"KALPLER İSLAM'A ISINDIRILIYOR"



Dağıtım yaptıkları ülkelerdeki camilerde Kur'an-ı Kerim'in çok az veya hiç bulunmadığını hatırlatan İHH Tebliğ - İrşat Masası Koordinatörü Yusuf İslam Demirci, özellikle Kur'an Kursları'ndaki mushaf azlığından dolayı talebelerin ezber derslerinin aksadığını ifade etti. Demirci, "Kur'an-ı Kerim ve mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımlarındaki amaçlarımızın en başında ihtiyaç bulunan bölgelerdeki eksiklikleri gidermek geliyor. Bunun dışında da gayrimüslimlere mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaparak kalplerini İslam'a ısındırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde 37 bin 100 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirirken; 14 bin 280 Fransızca, Rusça, Ukraynaca ve Macarca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdik. Bu şekilde hayırseverlerimizin destekleriyle toplamda 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmış olduk" diye konuştu.

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