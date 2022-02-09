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İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı - Son Dakika

İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı

09.02.2022 13:47
İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılında Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki 15 ülkede 100 kalıcı eser inşa etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılında Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki 15 ülkede 100 kalıcı eser inşa etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, dünyanın farklı coğrafyalarındaki insani yardım çalışmalarının yanı sıra imza attığı kalıcı eserlerle mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Bölge insanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak eserleri belirleyen İHH, ülke şartlarına göre projeler geliştiriyor ve hayırseverlerin destekleriyle çalışmalara başlıyor.

İHH, 2021'deki kalıcı eser çalışmaları kapsamında, 35'i cami, 10'u Kur'an-ı Kerim kursu, 16'sı okul, 31'i barınak ev, 2'si mesleki eğitim kursu ile 3'ü sağlık ocağı olmak üzere 100 eser inşa etti. İHH, geçen yıl daha önce inşa ettiği 24 kalıcı eserde tadilat yaptı, 600 su kuyusu ile 75 kalıcı esere yönelik denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Geçen yıl yapımı tamamlanan kalıcı eserler, Bangladeş, Burkina Faso, Filistin (Gazze), Irak, Liberya, Lübnan, Mali, Nepal, Nijer, Tayland'da (Patani), Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan ve Suriye'de hizmete açıldı.

İHH, 123 ülkede faaliyet yürüterek, bağışçıların destekleri sayesinde 16 ülkedeki 51 kalıcı eser projesine de devam ediyor. Ayrıca, Suriye'nin çeşitli noktalarındaki briket ev projeleri sürdürülüyor.

İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı
İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı
İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı
İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı

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Togo Cumhuriyeti, Afrika, Asya, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı - Son Dakika


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