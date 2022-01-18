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İHH 2021 yılında 124 bini aşkın yetime ulaştı - Son Dakika

İHH 2021 yılında 124 bini aşkın yetime ulaştı

18.01.2022 14:47
İHH 2021 yılında 124 bini aşkın yetime ulaştı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2021'de Türkiye dahil 50 ülkedeki 124 bin 388 yetime hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2021'de Türkiye dahil 50 ülkedeki 124 bin 388 yetime hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 140 milyondan fazla yetimin olduğu tahmin ediliyor ve bu çocukların çoğu işgal, savaş ve krizlerin yaşandığı coğrafyalarda hayatlarını sürdürüyor.

Veli korumasından uzak çocukların önemli bir kısmı insan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri ve dilenci şebekeleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

29 yıldır yetimlere yönelik çalışmalar yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteklerini Türkiye'de 14 bin 987, diğer 49 ülkede ise 109 bin 401 olmak üzere toplam 124 bin 388 yetime her ay düzenli olarak ulaştırıyor.

İHH, yetimler büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar onlara destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ara vermeden çalışıyor. Böylelikle yetimlerin, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşamaları hedefleniyor.

13 ülkede 42 yetimhane

İHH ayrıca anne babalarını kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için de yetimhaneler inşa ediyor. İHH, 2021 yılında da 13 ülkede bulunan 42 yetimhane ve 2 yetim eğitim merkezinde çalışmalarına devam etti.

Halihazırda 5 ülkede 6 yetimhanenin inşaatı ise devam ediyor. Yetimhanelerde kalan çocukların aylık barınma, gıda, sağlık ve eğitim masrafları İHH tarafından karşılanıyor.

Eğitim ve sağlık projeleri ile yetimlere destek

Vakıf ayrıca, 379 yetime eğitim desteği sundu, 21 bin 41 yetime de kırtasiye seti dağıttı.

İHH, sağlık projeleriyle de yetim çocukların yanında yer aldı. Bu kapsamda 27 hasta yetime tedavi desteği verilirken, 40 yetime göz muayenesi yapıldı ve gözlük alındı. Bu süreçte 350 çocuk da sünnet edildi.

Vakıf, 2021 yılı içerisinde toplam 1307 yetim ailesini kalkınma projeleriyle destekledi. 245 aileye "Hayvancılık Projeleri" ile katkı sunan İHH, "Evde İş İmkanı Projeleri" kapsamında ise 758 aileye destek oldu. Yıl içerisinde "İşletme/Ticaret Projeleri" ile 84 aileye, terzihane atölyeleri ve halk eğitim merkezi gibi kalkındırma projeleriyle de 220 aileye yardım edildi. 111 aileye 1 yıllık kira desteği, 46 aileye ise ev tadilatı desteği veren vakıf, 378 aileye ev eşyası yardımı yaptı.

İHH, yetimlere yönelik çalışmaları kapsamında geçen Ramazan Bayramı'nda Türkiye'de 41 bin 50, 26 ülkede de 79 bin 954 yetime bayramlık elbise ulaştırdı. Kurban Bayramı'nda ise Türkiye dahil 20 ülkede 45 bin 595 yetime bayramlık dağıtıldı. Yıl içerisinde 15 bin 251 yetime de bayramlık harici kışlık ve mevsimlik kıyafet ulaştırıldı.

Ayrıca vakıf, 2021 yılında 2 bin yetime bayram harçlığı, 14 bin 79 yetime oyuncak dağıttı. 19 bin 842 yetim ailesine dönemsel destek (kumanya, hijyen kiti, yakacak yardımı) veren vakıf, 4 bin 400 yetime yönelik gezi etkinliği düzenledi, 3 bin 989 yetim ailesine sosyal nakdi yardım, 5 yetime çeyiz desteğinde bulundu, 10 yetime bisiklet dağıttı.

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Türkiye, Savaş, İşgal, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İHH 2021 yılında 124 bini aşkın yetime ulaştı - Son Dakika
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