Son Dakika Haberleri: İhh, 4 Dilde 51 Bin Kur'an-ı Kerim Dağıttı

İhh, 4 Dilde 51 Bin Kur'an-ı Kerim Dağıttı

1 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfınca, aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın yer aldığı 10 ülke ve bölgede 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfınca, aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın yer aldığı 10 ülke ve bölgede 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Afrika'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için ayetleri, "Luh" adı verilen tahtalara yazarak Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Afrika ve bölgedeki Kur'an-ı Kerim ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim vererek yardımda bulunuyor.

İHH, 2018'de çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 10 ülke ve bölgede 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Nijer, Sudan, Sierra Leone, Pakistan, Macaristan ve Kırım'da orijinal metnin dışında 4 ayrı dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

"Kalpleri İslam'a ısındırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Tebliğ-İrşat Masası Koordinatörü Yusuf İslam Demirci, dağıtım yaptıkları ülkelerdeki camilerde, Kur'an-ı Kerim'in çok az olduğunu veya hiç bulunmadığını belirterek, özellikle Kur'an kurslarında mushaf azlığından dolayı öğrencilerin ezber derslerinin aksadığını belirtti.

Demirci, "Kur'an-ı Kerim ve mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımlarındaki amaçlarımızın en başında, ihtiyaç bulunan bölgelerdeki eksiklikleri gidermek geliyor. Bunun dışında da gayrimüslimlere mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaparak kalplerini İslam'a ısındırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde 37 bin 100 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirirken, 14 bin 280 Fransızca, Rusça, Ukraynaca ve Macarca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdik. Bu şekilde hayırseverlerimizin destekleriyle toplamda 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmış olduk."

Öte yandan, Kur'an-ı Kerim dağıtımına destek olmak isteyenler, bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072'ye SMS göndererek, 19 TL bağışta bulunabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:49 Kaynak: AA

Macaristan, Nijer, Kırım, İHH, Güncel
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