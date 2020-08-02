İHH, 4 milyonun üzerinde kişiye bayram sevinci yaşattı - Son Dakika

İHH, 4 milyonun üzerinde kişiye bayram sevinci yaşattı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı için hayırseverlerin bağışladığı 82 bin 411 hisse kurbanı, 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 01:39
Kaynak: AA
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