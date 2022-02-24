İHH, Afganistan'da 400 kişi kapasiteli yetimhanenin temelini attı - Son Dakika
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İHH, Afganistan'da 400 kişi kapasiteli yetimhanenin temelini attı

24.02.2022 18:03

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde 400 çocuğa hizmet verecek bir yetimhanenin temelini attı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde 400 çocuğa hizmet verecek bir yetimhanenin temelini attı.

Andar ilçesinde 12 bin metrekare eski bir okul zemini üzerinde inşasına başlanan yetimhanede 400 çocuğun daimi barınması, toplamda 900 çocuğun da eğitim alması planlanıyor.

Temel atma törenine İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazne Valisi Muhammed İshak Ahundzade ve vilayet yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Yıldırım, İHH olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde de benzer projeleri başarıyla hayata geçirdiklerini belirterek "Bugün de Afganistan'da çok darbe yemiş, vurulmuş bir bölgede, tam yerleşim bölgelerinin ortasında bir yetimhane temeli atıyoruz." dedi.

Yıldırım, Gazne'nin Türk tarihi açısından da önemli bir şehir olduğuna işaret ederek "Tarihte medeniyet merkezi olmuş ama İngilizler geldi vurdu, Sovyetler gelip vurdu. Amerikalılar gelip vurdu. Amerika'nın yanında birçok ülke geldi vurdu ama Afganlar direndi, hepsini geri gönderdi. Fakat geriye 1 milyondan fazla yetim kaldı." diye konuştu.

Afganistan'da yetim kalan çocukların kendilerine sorumluluk yüklediğini ve bu nedenle başka yetimhane projelerinin de olduğunu belirten Yıldırım şöyle devam etti:

"İşte biz diyoruz ki Allah katında vebalden kurtulmak için Afganistan'ın bütün yetimlerine bakacak mekanizmalar kuralım. Bütün dünya sivil toplum kuruluşları buraya gelsin, okullar, yetimhaneler açsın. Sizlere sesleniyorum; Avrupa, dünya, duyarlı insanlar. Buradaki herkes sizden yardım bekliyor. Yetim çocuklar okumak istiyor."

Afganistan'ın artık güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, dünyanın her yerinden kurumların burada rahatlıkla faaliyet yürütebileceklerini söyledi.

"İnşallah yardımlar sürecek"

Törenin ardından dua etti.

AA muhabirine konuşan Gazne Vilayet Sözcüsü Gulamhabib Seyfullah İHH'nin Afganistan'daki yardım faaliyetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Dünyayı Afganistan'a gelip derinleşen fakirliği yerinden gözlemlemeye çağıran Seyfullah, "Afganistan halkı yokluk içinde yaşıyor, hiçbir şeyleri yok. 20 yıl savaş vardı, şartlar ağırlaştı. İnşallah yardımlar sürecek. Her gelen yardım halkın yaşam koşullarını biraz daha iyileştiriyor. Türkiye'den gelen İyilik Treni için de ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

İHH, Karabağ ilçesinde 300 ihtiyaç sahibi Afgan aileye un, çeşitli bakliyat ve yağ içeren gıda malzemeleri de dağıttı.

İHH, Afganistan'da 400 kişi kapasiteli yetimhanenin temelini attı
İHH, Afganistan'da 400 kişi kapasiteli yetimhanenin temelini attı
İHH, Afganistan'da 400 kişi kapasiteli yetimhanenin temelini attı

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Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Okul, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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