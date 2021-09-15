İHH, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 7 bin 600 kişiye yardımda bulundu - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'da ihtiyaç sahibi 7 bin 600 kişiye kumanya dağıttı.

İHH'dan yapılan açıklamada, yıllardır işgal altında olan Afganistan'da çatışma ve saldırılar sebebiyle 47 bin kişinin hayatını kaybettiği, savaşın geride binlerce çocuğu yetim bıraktığı kaydedildi.

Bu yıl başlayan kuraklığın da gıda ve temiz su bulmayı zorlaştırdığına değinilen açıklamada, BM verilerine göre de 14 milyon kişinin yetersiz beslendiğine dikkat çekildi.

İHH'nın Afganistan'da 25 yıldır insani yardım, yetim destekleme, kalkındırma gibi birçok projeyi hayata geçirdiği anlatılan açıklamada, "Son krizin ardından pirinç, barbunya, sıvı yağ, tuz, şeker ve çay bulunan 1520 adet kumanya paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yardımlardan 7 bin 600 mağdur istifade etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Kabil Ofis Sorumlusu Mücahit Kılıç, ülkede ciddi bir şekilde baş gösteren kuraklık nedeniyle insanların suya ulaşmakta problem yaşadığını, içme suyu alanında yaptıkları çalışmaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Çatışma, ekonomik ve başka birçok nedenlerden ötürü Afganistan halkının açlık sıkıntısı ile burun buruna geldiğini anlatan Kılıç, "Bu dönemde, İHH olarak acil gıda dağıtımlarımızı devreye soktuk ve Afganistan'ın birçok noktasında bu yardımlarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda sağlık imkanlarının çok kısıtlı kaldığı bu dönemde de İHH olarak gerekli tespitlerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da ilerleyen günlerde sağlık alanında çok yönlü projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Afganistan'da yaklaşık 2 bin yetime, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında finansal olarak destek sağlamaktayız. Aynı zamanda Afganistan'da bir adet yetimhanemiz bulunmakta. Artan sivil kayıplar nedeniyle oluşan yetimler için yaptığımız çalışmaların kapsamını artırmayı planlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Afganistan'da daha fazla kişiye ulaşmak için hayırseverlerin desteklerine ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, bağışçılar destek oldukları takdirde İHH'nın, Afganistan'da halkın yaralarını sarmaya devam edeceği kaydedildi.