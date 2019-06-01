Son Dakika Haberleri: İHH, Ahlat'ta 150 çocuğu sevindirdi
Son Dakika Güncel Haber

İHH, Ahlat'ta 150 çocuğu sevindirdi

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Ahlat Şubesi tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetim çocukları için iftar yemeği verilerek yetim giydirme programı düzenlendi.

İHH, Ahlat'ta 150 çocuğu sevindirdi, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Ahlat Şubesi tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetim çocukları için iftar yemeği verilerek yetim giydirme programı düzenlendi.

Program kapsamında Ahlat'taki 150 yetim mağazaya götürülerek bayramlık kıyafet alındı. Mağazaya götürülen yetim çocuklar kendi giysilerini kendileri seçerek büyük sevinç ve mutluluk yaşadılar. İHH olarak yetimlere karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla bu yılda etkinlik düzenlediklerini belirten Ahlat İHH Temsilcisi Emrullah Erkan, ayrıca yetimler ve aileleri ile birlikte iftar yaptıklarını ifade etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:38 Kaynak: İHA
Bitlis, İHH, Ahlat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:52:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İHH, Ahlat'ta 150 çocuğu sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]