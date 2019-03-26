İhh Arama Kurtarma Ekibi, Feribot Kazasının Yaşandığı Musul'da

Musul'da bir feribotun batması sonucu kaybolanları arama çalışmalarına katılmak üzere İHH Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Musul'a gitti.

Musul'da bir feribotun batması sonucu kaybolanları arama çalışmalarına katılmak üzere İHH Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Musul'a gitti. Ekibin, Dicle Nehri'ndeki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.



Geçtiğimiz günlerde Irak'ın Musul kentinde 287 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir feribotun batması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. 60 kişi kendi çabasıyla kurtulmayı başarırken; kaybolan 100'den fazla kişi için de bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.



İHH İnsani Yardım Vakfı Su Altı Arama Kurtarma ekibi de bölgeden gelen davet üzerine, dün sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya'dan yola çıkıp, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek akşamüzeri Musul'a vardı.



"SUYUN DEBİSİ ÇOK YÜKSEK"



İHH Su Altı Arama Kurtarma Sorumlusu Ali Uygur, Irak ve uluslararası medyaya yaptığı açıklamada, bölgeye varır varmaz Musul'daki resmi makamlarla temasa geçtiklerini söyledi. Bölgedeki yetkililerle koordineli olarak çalıştıklarını ifade eden Ali Uygur, şunları söyledi:



"Şu anda buraya keşif ve olay yerini görmek için geldik. Keşif dalışını gerçekleştirdiğimizde görüşün sıfır olduğunu gördük. Ne yazık ki suda hiç görüş yok. Suyun debisi çok yüksek. Suyun tabanında demir, cam ve sac gibi tehlikeli maddeler var. Bu da tüplü dalışı neredeyse imkansız hale getiriyor. Ama buradaki resmi görevlilerle ve devletin ilgili kurumlarıyla elimizden geleni yapıyoruz. Devletin ilgili kurumları elinden gelen her türlü yardımı bize sağlıyorlar. Akşam tekrar değerlendirme toplantısı yapacağız. İzlenimlerimize göre burada her türlü ekibe ihtiyaç var. Arama kurtarma çalışmalarımızda en kısa zamanda sonuç almayı ümit etmekteyiz."

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