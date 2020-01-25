İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara katılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 244 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildi.

Bölgeye acil yardım malzemeleri de götüren ekiplerin, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere 23 ilden harekete geçtiği kaydedildi.

İHH Arama Kurtarma Biriminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, deprem haberinin ulaşmasının ardından genel merkezde bir kriz masası oluşturulduğunu belirterek, gıda, bebek bezi, bebek maması, çadır ve battaniye yüklü 4 tırın yola çıktığını bildirdi.

Depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek sağlamak amacıyla 2 gezici aşevinin de bölgeye yönlendirildiğini kaydeden Işık, tüm ekiplerinin Elazığ ve Malatya için seferber olduğunu ve bölgede öncelikli olarak çadır, battaniye, soba ve yakacak ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Genç İHH ve İHH Kadın Kolları ekiplerinin de bölgedeki kadın ve çocuklara psikososyal destek vermek üzere yola çıktığı kaydedildi.